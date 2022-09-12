Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в провокации

Боевое столкновение произошло на армяно-азербайджанской границе, сообщает Минобороны Азербайджана. В заявлении ведомства говорится, что вооруженные силы Армении «совершили широкомасштабную провокацию на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы».