Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в провокации

Боевое столкновение произошло на армяно-азербайджанской границе, сообщает Минобороны Азербайджана. В заявлении ведомства говорится, что вооруженные силы Армении «совершили широкомасштабную провокацию на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы».
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