Ряд тульских адресов останется без света 8 ноября

Во вторник, 8 ноября, по ряду адресов в Туле будет отключена электроэнергия, согласно информации, предоставленной АО "Тульские городские электрические сети".
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