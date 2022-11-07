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Ряд тульских адресов останется без света 8 ноября

Ряд тульских адресов останется без света 8 ноября

Во вторник, 8 ноября, по ряду адресов в Туле будет отключена электроэнергия, согласно информации, предоставленной АО &quot;Тульские городские электрические сети&quot;.

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