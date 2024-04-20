Подполье: ВС РФ поразили ангар с водными дронами в Одесской области

В Одесской области ВС РФ ударили по ангару с водными дронами, которые ВСУ планировали задействовать для атаки территории Крыма, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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