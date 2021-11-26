Супруги всю жизнь отвергали существование загробного мира. Но на пороге смерти увидели то, что другим недоступно

Светлану любили все ученики. Всю жизнь она работала учителем. Но даже после выхода на пенсию не могла оставить детей, поэтому продолжала учить их.
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