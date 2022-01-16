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Роднина: мы рассматриваем чемпионат Европы как заключительный этап подготовки к ОИ

Роднина: мы рассматриваем чемпионат Европы как заключительный этап подготовки к ОИ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на то, что три российские фигуристки завоевали медали в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы, который проходил в Таллине.

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