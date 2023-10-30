Военные РФ поразили два украинских катера в Черном море, а на Сахалине иностранец хотел подкупить пограничника: что произошло, пока вы спали Российские военные поразили два украинских катера в Черном море.
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