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Царьград

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Цыгане под видом бойцов "Ахмата" просили деньги и продавали краденое

Цыгане под видом бойцов "Ахмата" просили деньги и продавали краденое

Алаудинов: Мошенники представлялись бойцами «Ахмата» и обманывали жителей России.О задержании представлявшихся бойцами "Ахмата" мошенниках рассказал командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

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