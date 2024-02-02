Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Елена Киршанская
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  • Олег Самойлов
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Пугачева попыталась спасти Киркорова, в ответ обозленный Галкин* пожелал Филе что бы тот "cдox". То ли еще будет...

Пугачева попыталась спасти Киркорова, в ответ обозленный Галкин* пожелал Филе что бы тот "cдox". То ли еще будет...

Интересная жизнь с Vera Star Максим Галкин* выразил свое неудовольствие по поводу помощи его известной супруги бывшему мужу Филиппу Киркорову, которого стали критиковать из-за его участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

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