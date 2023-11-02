Пост главы ВМС США впервые в истории заняла женщина

Американский сенат утвердил адмирала Лизу Франкетти на пост главы Военно-морских сил. Это первая женщина на этом посту и первая женщина в США, которая вошла в состав Объединенного комитета начальников штабов.
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