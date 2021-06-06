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Л.Грот о подлинной сути "норманнской теории".

Л.Грот о подлинной сути "норманнской теории".

Учитывая, что российский историк - кандидат исторических наук Лидия Грот, которая ныне живет в Швеции, весьма раздражает своими работами рабов паразитического Запада - норманистов, коих еще немало сохранилось в нашей отечественной науке, то по их настоятельной "просьбе" я продолжу знакомить читателей с интересными фрагментами ее трудов и сделанными выводами в отношении этого псевдоисторического мифа, придуманного русофобами для того, чтобы предотвратить пробуждение самосознания нашего народа и лишить нас нашей подлинной истории.

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Александр Самбур
да еще в 17 полупокер Клейн сказал что это было "не верное "направление

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