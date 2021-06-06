Л.Грот о подлинной сути "норманнской теории".

Учитывая, что российский историк - кандидат исторических наук Лидия Грот, которая ныне живет в Швеции, весьма раздражает своими работами рабов паразитического Запада - норманистов, коих еще немало сохранилось в нашей отечественной науке, то по их настоятельной "просьбе" я продолжу знакомить читателей с интересными фрагментами ее трудов и сделанными выводами в отношении этого псевдоисторического мифа, придуманного русофобами для того, чтобы предотвратить пробуждение самосознания нашего народа и лишить нас нашей подлинной истории.