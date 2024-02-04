5 вкуснейших блюд из обычного картофеля, перед которыми невозможно устоять

Пожалуй, картофель – один из тех продуктов, который никогда не надоест. Из него можно приготовить десятки различных блюд: от банального пюре и жаркое до оригинальных закусок и салатов, что придутся по вкусу даже самому капризному и привередливому гурману.
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