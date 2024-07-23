Был "инструктор" - стал конструктор. Собирайте и забирайтеПолковник испанской армии в отставке Педро Баньос сообщил, что по его сведениям в результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Special Air Service (это части британского спецназа), а также солдаты французской армии, "которые были убиты в большом количестве".