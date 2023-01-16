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В Киевской, Одесской и Днепропетровской областях продолжаются экстренные отключения света

В Киевской, Одесской и Днепропетровской областях продолжаются экстренные отключения света

В некоторых областях Украины продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Об этом в понедельник сообщают в энергохолдинге ДТЭК.

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