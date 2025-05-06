В Нижнем Новгороде девушка напала на мужчину ради видео для соцсетей

Жительница Нижнего Новгорода напала на молодого человека. Об этом сообщает "Мой Нижний Новгород". На опубликованных в Telegram-канале кадрах видно, как девушка избивает мужчину ногами по голове и другим частям туловища, сам пострадавший тем временем закрывает лицо руками.