Голос Мордора Выскажу сейчас не очень популярное, особенно для алармистов, мнение — вся подготовка Евросоюза к войне с Россией является одной большой аферой, направленной против собственного населения.
Афёра
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
По всем правилам экономики сейчас немчуки должны массово переселяться в Россию. В ЕС падение производства, дорогие [или полное отсутствие] энергоносителей, повсеместно ухудшение жизни. В России рост производства, нехватка квалифицированной рабочей силы, не ограниченное ни чем энергоресурсы, свободные территории, для расселение больших масс квалифицированные рабочих, огромные возможности, для малого и среднего предпринимательства. Так что европейцам с нормальными взглядами на жизнь, великолепные перспективы на жизнь и продолжение потомства. Если европейским властям свои работящий кадры не нужны, пусть деградирую с большим количеством мигрантов.
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1 д.
СЗ
Светлана Зуева
Поддерживая руину,греки огребут проблемы,каких еще не видела! Флаг в руки и барабан на шею!
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22 час.
ВВ
Владимир Витковский
... ничто так не радует, как крах врага...
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21 час.
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