ИМ

Ильдус Мамлеев

По всем правилам экономики сейчас немчуки должны массово переселяться в Россию. В ЕС падение производства, дорогие [или полное отсутствие] энергоносителей, повсеместно ухудшение жизни. В России рост производства, нехватка квалифицированной рабочей силы, не ограниченное ни чем энергоресурсы, свободные территории, для расселение больших масс квалифицированные рабочих, огромные возможности, для малого и среднего предпринимательства. Так что европейцам с нормальными взглядами на жизнь, великолепные перспективы на жизнь и продолжение потомства. Если европейским властям свои работящий кадры не нужны, пусть деградирую с большим количеством мигрантов.