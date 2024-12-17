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  • N N
    Их проно здесь, таких! Поэтому даже не берутся контролирующие органы перепроверять "честных" мигрантов. Поскольку ОБА...Жена киргиза расс...
  • Игорь Максаков
    Гнать всех наХ из России не разбирая кто там среди них киргиз или узбек, уже здесь не дают спокойно жить, то сто пять...Жена киргиза расс...
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    Да их полностью здесь, таких халиловых! Они до сих пор живут в Советском Союзе!Жена киргиза расс...

Афёра

Афёра

Голос  Мордора Выскажу сейчас не очень популярное, особенно для алармистов, мнение — вся подготовка Евросоюза к войне с Россией является одной большой аферой, направленной против собственного населения.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
По всем правилам экономики сейчас немчуки должны массово переселяться в Россию. В ЕС падение производства, дорогие [или полное отсутствие] энергоносителей, повсеместно ухудшение жизни. В России рост производства, нехватка квалифицированной рабочей силы, не ограниченное ни чем энергоресурсы, свободные территории, для расселение больших масс квалифицированные рабочих, огромные возможности, для малого и среднего предпринимательства. Так что европейцам с нормальными взглядами на жизнь, великолепные перспективы на жизнь и продолжение потомства. Если европейским властям свои работящий кадры не нужны, пусть деградирую с большим количеством мигрантов.
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1 д.
СЗ
Светлана Зуева
Поддерживая руину,греки огребут проблемы,каких еще не видела! Флаг в руки и барабан на шею!
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22 час.
ВВ
Владимир Витковский
... ничто так не радует, как крах врага...
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21 час.

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