При атаке на соседний с Воронежской областью регион погибли 3 человека

За ночь над территорией страны уничтожили 258 беспилотников. В Белгородской области погибли 3 мирных жителя, еще 4 человека получили ранения.
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