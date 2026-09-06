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Воронежские новости

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При атаке на соседний с Воронежской областью регион погибли 3 человека

При атаке на соседний с Воронежской областью регион погибли 3 человека

За ночь над территорией страны уничтожили 258 беспилотников. В Белгородской области погибли 3 мирных жителя, еще 4 человека получили ранения.

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