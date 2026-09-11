Во Франции лидера "Нацобъединения" забросали овощами во время посещения ярмарки

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер французской правой оппозиционной партии "Национальное объединение" Жордан Барделла подвергся нападению во время прогулки по ярмарке в коммуне Бокруассан, где в него и сопровождавших его людей бросили несколько луковиц и головок чеснока.
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