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ТАСС

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Во Франции лидера "Нацобъединения" забросали овощами во время посещения ярмарки

Во Франции лидера "Нацобъединения" забросали овощами во время посещения ярмарки

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер французской правой оппозиционной партии "Национальное объединение" Жордан Барделла подвергся нападению во время прогулки по ярмарке в коммуне Бокруассан, где в него и сопровождавших его людей бросили несколько луковиц и головок чеснока.

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