Музыкальный конкурс среди школьных коллективов приняли участие ученики 7 классов школы №3. Конкурсанты покорили зал, дружным исполнением патриотических произведений, творческими задумками и оригинальностью выступлений.
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