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Журнал «Профиль»

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Способ повысить урожайность пшеницы в 1,5 раза нашли российские ученые

Способ повысить урожайность пшеницы в 1,5 раза нашли российские ученые

Ученые Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) совместно с коллегами из других вузов разработали метод предпосевной обработки семян мягкой пшеницы, который повышает урожайность более чем в 1,5 раза и снижает риск развития болезней.

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