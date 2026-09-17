Способ повысить урожайность пшеницы в 1,5 раза нашли российские ученые

Ученые Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) совместно с коллегами из других вузов разработали метод предпосевной обработки семян мягкой пшеницы, который повышает урожайность более чем в 1,5 раза и снижает риск развития болезней.
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