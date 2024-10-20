В Белграде пройдет шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» состоится в Сербии в честь 80-летия освобождения во Второй мировой войне, заявила один из организаторов акции, представитель фонда «Бессмертный полк Сербия» Наталья Коцев 20 октября РИА Новости.
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