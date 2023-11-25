Трансляция третьей тренировки Гран При Абу-Даби Формулы 1

Трансляция третьей тренировки Гран При Абу-Даби Формулы 1Sauber GroupAUTOSPORT.com.ru и «Вершина Автоспорта» приглашают на трансляцию третьей части свободных заездов Гран При Абу-Даби, 22-го и заключительного этапа Формулы 1 2023 года.