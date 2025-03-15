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Киев теряет технику и ресурсы: Курское наступление под угрозой провала

Киев теряет технику и ресурсы: Курское наступление под угрозой провала

Вооружённые силы Украины понесли значительные потери при неудачном наступлении в Курской области. Президент России готов сохранить жизни окружённых войск при условии их капитуляции, как отметил Дональд Трамп в своём обращении к Владимиру Путину.

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Комментарии
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ЛК
Людмила Кудынюк
Трамп и иже с ним озаботился жалко ему фашистов, а почему не пожалел наших мирных жителей, которых истязали хохлопитеки, значит русских можно убивать , а хохлов не надо. По мне -не оставлять их в живых!
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