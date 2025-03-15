Киев теряет технику и ресурсы: Курское наступление под угрозой провала

ЛК

Людмила Кудынюк

Трамп и иже с ним озаботился жалко ему фашистов, а почему не пожалел наших мирных жителей, которых истязали хохлопитеки, значит русских можно убивать , а хохлов не надо. По мне -не оставлять их в живых!