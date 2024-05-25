Игра “Бункер” в Доме молодёжи, 16+ 🗓 27 мая, 14:30 📍 Навагинская, 9, 2 этаж 🙋 По регистрации Мир перенёс апокалипсис, и теперь единственный вариант выжить – попасть в бункер.
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Игра “Бункер” в Доме молодёжи, 16+ 🗓 27 мая, 14:30 📍 Навагинская, 9, 2 этаж 🙋 По регистрации Мир перенёс апокалипсис, и теперь единственный вариант выжить – попасть в бункер.