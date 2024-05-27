Глава Адыгеи поздравил предпринимателей с Днем российского предпринимательства

Сегодня, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства. Этот праздник посвящен людям, которые благодаря своей инициативе, профессионализму, целеустремленности и таланту смогли организовать и развить собственное дело, внести свой вклад в укрепление экономического потенциала республики и страны.
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