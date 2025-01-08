«Известия»: Япония берет курс на милитаризацию с опорой на ядерное оружие США

АндрейБорков

А что мешает нам разместить на Сахалине и Кунашире с Итурупом тактические ракетные комплексы с ЯБЗ и нацелить их на объекты в Японии? К примеру из села Головнино на Кунашире Японию видно даже не в очень ясную погоду. И не только из Головнино. С мыса Крильон, на Сахалине, Япония так же видна достаточно хорошо, пролив Лаперуза не самый большой на планете Земля. Почему бы это не сделать? Тогда у косорылых самураев прыти то поубавится. Орать они, конечно, начнут, но нам на их орания наплевать и растереть, они нам не указ и даже не советчики. Если что, то Япония это ПРОИГРАВШАЯ сторона во 2-й Мировой войне и это зафиксировано в официальных международных документах.