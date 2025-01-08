Политика как он...
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Политика как она есть

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«Известия»: Япония берет курс на милитаризацию с опорой на ядерное оружие США

«Известия»: Япония берет курс на милитаризацию с опорой на ядерное оружие США

Япония берет курс на ускоренную милитаризацию с опорой на американское ядерное оружие. Об этом сообщил представитель посольства России в Японии в беседе с «Известиями».

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Комментарии
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АндрейБорков
А что мешает нам разместить на Сахалине и Кунашире с Итурупом тактические ракетные комплексы с ЯБЗ и нацелить их на объекты в Японии? К примеру из села Головнино на Кунашире Японию видно даже не в очень ясную погоду. И не только из Головнино. С мыса Крильон, на Сахалине, Япония так же видна достаточно хорошо, пролив Лаперуза не самый большой на планете Земля. Почему бы это не сделать? Тогда у косорылых самураев прыти то поубавится. Орать они, конечно, начнут, но нам на их орания наплевать и растереть, они нам не указ и даже не советчики. Если что, то Япония это ПРОИГРАВШАЯ сторона во 2-й Мировой войне и это зафиксировано в официальных международных документах.
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18 час.
АндрейБорков
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18 час.

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