Михалков: Запад смог обмануть два поколения молодежи на Украине

Запад обманул два поколения молодежи на Украине, настроив их против России. С таким заявлением режиссер Никита Михалков выступил на пресс-конференции в Белграде, где сейчас проходят гастроли театра «Мастерская „12“», сообщило РИА «Новости».
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