Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Анализ гуманитария – чем католики отличаются от православных, а те от протестантов? Коротко

Анализ гуманитария – чем католики отличаются от православных, а те от протестантов? Коротко

Karver На историческом канале, на который я подписан, вышел ролик «Суниты и шииты». Я обрадовался, ура, наконец-то узнаю, в чём между ними разница.

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Комментарии
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Olga Chuhutina
Изучи   историю старообрядства и не пиши  про них чушь. Я  старообрядка. А ты  идиот  считающий себя  специалистом по религии.  👎👎👎👎
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1 д.
Александр Симаков
А Вы к каким  старогообрядцам относитесь   - поповцы, беспоповцы, беглопоповцы, бегуны, Любушкино согласие, средники, федосеевцы, Поморское согласие, Филипповское согласие, Аароново согласие, аристовцы, кержаки, кулугуры, нетовцы, рябиновцы, самокрещенцы, липоване, некрасовцы, неокружники, семейские, Древлеправославная поморская церковь?  И что Вы сами знаете о старообрядцах, кроме того, что нужно креститься двумя пальцами?
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1 д.
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