Анализ гуманитария – чем католики отличаются от православных, а те от протестантов? Коротко

Изучи историю старообрядства и не пиши про них чушь. Я старообрядка. А ты идиот считающий себя специалистом по религии. 👎👎👎👎

Александр Симаков

А Вы к каким старогообрядцам относитесь - поповцы, беспоповцы, беглопоповцы, бегуны, Любушкино согласие, средники, федосеевцы, Поморское согласие, Филипповское согласие, Аароново согласие, аристовцы, кержаки, кулугуры, нетовцы, рябиновцы, самокрещенцы, липоване, некрасовцы, неокружники, семейские, Древлеправославная поморская церковь? И что Вы сами знаете о старообрядцах, кроме того, что нужно креститься двумя пальцами?