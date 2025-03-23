Karver На историческом канале, на который я подписан, вышел ролик «Суниты и шииты». Я обрадовался, ура, наконец-то узнаю, в чём между ними разница.
Анализ гуманитария – чем католики отличаются от православных, а те от протестантов? Коротко
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Olga Chuhutina
Изучи историю старообрядства и не пиши про них чушь. Я старообрядка. А ты идиот считающий себя специалистом по религии. 👎👎👎👎
Ответить
1 д.
Александр Симаков
А Вы к каким старогообрядцам относитесь - поповцы, беспоповцы, беглопоповцы, бегуны, Любушкино согласие, средники, федосеевцы, Поморское согласие, Филипповское согласие, Аароново согласие, аристовцы, кержаки, кулугуры, нетовцы, рябиновцы, самокрещенцы, липоване, некрасовцы, неокружники, семейские, Древлеправославная поморская церковь? И что Вы сами знаете о старообрядцах, кроме того, что нужно креститься двумя пальцами?
Ответить
1 д.
Свежие комментарии