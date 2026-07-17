Поморье — главный герой сезона в суздальском центре народных промыслов

В Межрегиональном центре народных художественных промыслов в Суздале стартовала выставка, посвященная Архангельской области Экспозиция будет открыта для посетителей до конца сентября и познакомит гостей с уникальными работами мастеров Русского Севера.
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