Red Bull определился с пилотами на замену Ферстаппену и Пересу

Getty Images / Red Bull Content PoolНесмотря на то, что у Red Bull есть контракт с мексиканцем Серхио Пересом до конца 2024 года, а с голландцем Максом Ферстаппеном аж до конца 2028 года, австрийский коллектив уже ищет гонщиков им на замену.