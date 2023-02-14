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Костомарову ампутировали кисти рук (Матч ТВ)

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает «Комсомольская правда».

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