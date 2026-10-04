🧀 В Крыму изготавливается уникальный сорт сыра «Корова на сене», аналогов которому нет в мире Первые полгода он хранится в бочке с сеном, где происходит ферментация и образуется корочка.
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