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Царьград

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ЕСПЧ запрашивает объяснения у Финляндии по поводу закрытия границы с Россией

ЕСПЧ запрашивает объяснения у Финляндии по поводу закрытия границы с Россией

Европейский суд по правам человека требует от Финляндии объяснить закрытие границы с Россией. Девять человек русского происхождения подали жалобу, ссылаясь на семейные связи и проблемы с пенсией.

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