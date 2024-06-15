Казахстан зачищает российский контент и сажает за «сепаратизм»

Скоро тут опять появятся всякие казахские КУАТы и начнут визжать, что "это нехорошие русские нацисты, а они казахи - хорошие... казахские нацисты - им мона..."))

лл

лина любимцева

Казахстан - русофобский гадюшник!. Они и сейчас будут убивать русские семьи в полоном составе? Родителей и детей убивать будут? Как в 90-е? И присваивать ихз имущество. ЧТОБЫ ВЫ УЖЕ ПОДАВИЛИСЬ ЭТИМ ВСЕМ, НЕЛЮДИ!! Тьфу!