Айнур Курманов Несмотря на заверения в «вечной дружбе» Астана продолжает процесс дерусификации и декоммунизации в стране, в том числе проводит политику вытеснения российского информационного влияния в стране, выводя тем самым республику из общего некогда медийного пространства.
Казахстан зачищает российский контент и сажает за «сепаратизм»
Комментарии
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Sergiy Che
Скоро тут опять появятся всякие казахские КУАТы и начнут визжать, что "это нехорошие русские нацисты, а они казахи - хорошие... казахские нацисты - им мона..."))
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24 мин.
лл
лина любимцева
Казахстан - русофобский гадюшник!. Они и сейчас будут убивать русские семьи в полоном составе? Родителей и детей убивать будут? Как в 90-е? И присваивать ихз имущество. ЧТОБЫ ВЫ УЖЕ ПОДАВИЛИСЬ ЭТИМ ВСЕМ, НЕЛЮДИ!! Тьфу!
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12 мин.
Natalija Osminina
Они работают на Мировых Исламистов. Заодно и им "крохи" в барского стола достаются.
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4 сек.
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