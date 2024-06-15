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Казахстан зачищает российский контент и сажает за «сепаратизм»

Казахстан зачищает российский контент и сажает за «сепаратизм»

Айнур Курманов Несмотря на заверения в «вечной дружбе» Астана продолжает процесс дерусификации и декоммунизации в стране, в том числе проводит политику вытеснения российского информационного влияния в стране, выводя тем самым республику из общего некогда медийного пространства.

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Комментарии
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Sergiy Che
Скоро тут опять появятся всякие казахские КУАТы и начнут визжать, что &quot;это нехорошие русские нацисты, а они казахи - хорошие... казахские нацисты - им мона...&quot;))
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24 мин.
лл
лина любимцева
Казахстан  - русофобский гадюшник!. Они и сейчас будут убивать  русские семьи в полоном составе? Родителей и детей убивать будут? Как в 90-е? И присваивать ихз имущество. ЧТОБЫ ВЫ УЖЕ ПОДАВИЛИСЬ ЭТИМ ВСЕМ, НЕЛЮДИ!! Тьфу!
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12 мин.
Natalija Osminina
Они работают на Мировых Исламистов. Заодно и им &quot;крохи&quot; в барского стола  достаются.
Ответить
4 сек.

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