В работе сайта и приложения «Альфа-банка» зафиксирован сбой

Сервисы не работают на территории России.фото: агентство «Москва»Российские пользователи пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и сайта «Альфа-банка», жалобы 5 апреля фиксирует портал Downdetector.
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