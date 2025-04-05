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В работе сайта и приложения «Альфа-банка» зафиксирован сбой

В работе сайта и приложения «Альфа-банка» зафиксирован сбой

Сервисы не работают на территории России.фото: агентство «Москва»Российские пользователи пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и сайта «Альфа-банка», жалобы 5 апреля фиксирует портал Downdetector.

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