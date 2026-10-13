The Voice Battles End On A Cliffhanger — Kelly Clarkson Just Can't Catch A Break This Week, Can She?

Whether it's a pricey item at a Brooklyn gift shop, or a dream contestant on The Voice, Kelly Clarkson just can't seem to get what she wants this week.
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