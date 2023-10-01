Дэвис и Смолкин, несмотря на падение, удержали 2-е место на «Челленджере» в Братиславе

В Словакии завершился ежегодный турнир «Мемориал Ондрея Непелы». Серебряными призерами братиславского «Челленджера» в двух видах катания стали грузинские фигуристы, имеющие непосредственное отношение к Этери Тутберидзе.
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