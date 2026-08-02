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Аргументы недели

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История создания и традиции: 2 августа — День ВДВ

История создания и традиции: 2 августа — День ВДВ

Поздравляем всех причастных! Ежегодно 2 августа в России отмечается День ВДВ. Впервые он был учрежден в 2006 году.

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