Певец Николай Басков отмечает 50-летний юбилей грандиозным шоу в Live Arena. Перед выходом на сцену «натуральный блондин» пообщался с журналистами, признавшись, что многолетний опыт не избавил его от сильного волнения.
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