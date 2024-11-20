Посуда и инструменты. Орудия труда и воинские доспехи. Мосты и небоскрёбы. Вещь, изменившая человечество, – железо.
Железо
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Посуда и инструменты. Орудия труда и воинские доспехи. Мосты и небоскрёбы. Вещь, изменившая человечество, – железо.
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