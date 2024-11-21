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Валентина Алексеева рассказала о реакции конкуренток на участие РФ в «Мисс Вселенная»

Валентина Алексеева рассказала о реакции конкуренток на участие РФ в «Мисс Вселенная»

Валентина Алексеева из Чувашской Республики, представлявшая Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2024», в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала, что не подвергалась хейту со стороны организаторов и участниц из других стран, но была к этому готова.

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