Валентина Алексеева рассказала о реакции конкуренток на участие РФ в «Мисс Вселенная»

Валентина Алексеева из Чувашской Республики, представлявшая Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2024», в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала, что не подвергалась хейту со стороны организаторов и участниц из других стран, но была к этому готова.
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