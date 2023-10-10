Высокая гастрономия. 12 шеф-поваров Петербурга участвуют в конкурсе

Санкт-Петербург по праву считается кулинарной столицей России: в городе представлены разные форматы предприятий общественного питания, активно развиваются современные форматы гастрономических пространств.
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