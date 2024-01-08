Современная мода, обнажающая женщин, ведёт европейскую цивилизацию к вымиранию. Даже на своих территориях она всё больше замещается другими этносами, в обыденной жизни которых есть запреты на даже частичное оголение женского тела.
К чему ведет культ обнаженного тела
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Ерунда, в африке вообще ходят голыми и вымирать не собираются. Дело, видимо, в образе жизни,тут одна иппотека способна до импотенции довести.
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14 час.
вага карлито
Странное дело! Дикари папуасы смотрят на обнаженное тело естественным образом а вот цивилизованные якобы люди по поводу городят черти что! Похоже последние сильно деградировали!))))))
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14 час.
АС
Александр Сысоев
Ну так они до сих пор остаются дикарями и папуасами. Тут уж, как говорится, надо выбирать что-то одно - или трусы одеть или крестик снять.
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12 час.
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