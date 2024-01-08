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Велемудр. Мир тесен.

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  • Александр Сысоев
    Ну так они до сих пор остаются дикарями и папуасами. Тут уж, как говорится, надо выбирать что-то одно - или трусы оде...К чему ведет куль...
  • вага карлито
    Странное дело! Дикари   папуасы смотрят на обнаженное тело естественным образом  а вот цивилизованные якобы люди по п...К чему ведет куль...
  • Vladimir Vlasov
    Ерунда, в африке вообще ходят голыми и вымирать не собираются. Дело, видимо, в образе жизни,тут одна иппотека способн...К чему ведет куль...

К чему ведет культ обнаженного тела

К чему ведет культ обнаженного тела

Современная мода, обнажающая женщин, ведёт европейскую цивилизацию к вымиранию. Даже на своих территориях она всё больше замещается другими этносами, в обыденной жизни которых есть запреты на даже частичное оголение женского тела.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Ерунда, в африке вообще ходят голыми и вымирать не собираются. Дело, видимо, в образе жизни,тут одна иппотека способна до импотенции довести.
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14 час.
вага карлито
Странное дело! Дикари   папуасы смотрят на обнаженное тело естественным образом  а вот цивилизованные якобы люди по поводу городят черти что!  Похоже последние сильно деградировали!))))))
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14 час.
АС
Александр Сысоев
Ну так они до сих пор остаются дикарями и папуасами. Тут уж, как говорится, надо выбирать что-то одно - или трусы одеть или крестик снять.
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12 час.

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