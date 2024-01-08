К чему ведет культ обнаженного тела

Ерунда, в африке вообще ходят голыми и вымирать не собираются. Дело, видимо, в образе жизни,тут одна иппотека способна до импотенции довести.

Странное дело! Дикари папуасы смотрят на обнаженное тело естественным образом а вот цивилизованные якобы люди по поводу городят черти что! Похоже последние сильно деградировали!))))))

АС

Александр Сысоев

Ну так они до сих пор остаются дикарями и папуасами. Тут уж, как говорится, надо выбирать что-то одно - или трусы одеть или крестик снять.