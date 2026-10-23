ПЕТР АКОПОВ - специально для ИА Регнум. Ближний Восток, да и весь остальной мир, с тревогой ждут новых американских ударов по Ирану — то ли до, то ли сразу после предстоящих в ближайшие 10 дней выборов в Израиле и США.
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