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Военное обозрение

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Ливанская «Хизбалла» заявляет, что её дроны поразили базу израильской военной разведки на Голанских высотах

Ливанская «Хизбалла» заявляет, что её дроны поразили базу израильской военной разведки на Голанских высотах

Базу за несколько часов до удара посещал министр обороны Израиля.

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