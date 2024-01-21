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Царьград

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И вот началось самое интересное: Хуситы нашли больное место США и Британии

И вот началось самое интересное: Хуситы нашли больное место США и Британии

Казалось бы, что могут сделать хуситы против США и Великобритании, считающих себя всесильными? Очень многое.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да нехер было зерно предназначенное Африканцам тырить. Грызите теперь то что наворовали. Скоро с аукциона и брюлики с Британской короны с молотка пойдут. Камешками сыт не будешь.
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18 час.
Андрей Stan
И это не считая того, что хасиды могут легко нанести удары по базам США и Британии как в Персидском заливе так и в Африке... ))) Совсем рядом, буквально через пролив, в Джибути, находится база США.... )))
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5 час.

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