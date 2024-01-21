И вот началось самое интересное: Хуситы нашли больное место США и Британии

Да нехер было зерно предназначенное Африканцам тырить. Грызите теперь то что наворовали. Скоро с аукциона и брюлики с Британской короны с молотка пойдут. Камешками сыт не будешь.

Андрей Stan

И это не считая того, что хасиды могут легко нанести удары по базам США и Британии как в Персидском заливе так и в Африке... ))) Совсем рядом, буквально через пролив, в Джибути, находится база США.... )))