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Джейлен Брансон выиграл титул «Лучшего игрока клатча» сезона-2024/25 НБА

Джейлен Брансон выиграл титул «Лучшего игрока клатча» сезона-2024/25 НБА

Разыгрывающий «Никс» стал «Лучшим игроком клатча» сезона-2024/25 НБА. Брансон набирал 5,6 очка (лучший показатель в НБА) при 51,5% точности с игры в близких концовках (последние 5 минут при разнице в счете в 5 и менее очков).

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