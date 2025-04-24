Джейлен Брансон выиграл титул «Лучшего игрока клатча» сезона-2024/25 НБА

Разыгрывающий «Никс» стал «Лучшим игроком клатча» сезона-2024/25 НБА. Брансон набирал 5,6 очка (лучший показатель в НБА) при 51,5% точности с игры в близких концовках (последние 5 минут при разнице в счете в 5 и менее очков).
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