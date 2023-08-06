«Был ли мир лучше в то время, когда существовал СССР?». Сравните свои воспоминания с тем, что говорит западная аудитория

Виталий Кирпиченко Реплики недоброжелателей СССР говорят за себя -- Россию боялись и уважали. Теперь, когда мы влились в стаю империализма, нами пренебрегают; да и мы сами, сравнивая что было и что стало, кривим рожи.

Румина Мавлеева Это у вас есть.а смотрите сколько человек страдают на границе с Украиной.. сколько уже погибло мирного населения.... не дай Бог и над вашими домами будут летать дроны и взрываться. А разве они не хотят жить достойно... спокойно и не думать о том.что может утром не проснуться..