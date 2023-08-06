Старшее поколение россиян с грустью и щемящей тоской вспоминает то время, когда мы все были советскими.
«Был ли мир лучше в то время, когда существовал СССР?». Сравните свои воспоминания с тем, что говорит западная аудитория
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Реплики недоброжелателей СССР говорят за себя -- Россию боялись и уважали. Теперь, когда мы влились в стаю империализма, нами пренебрегают; да и мы сами, сравнивая что было и что стало, кривим рожи.
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10 час.
Румина Мавлеева
Это у вас есть.а смотрите сколько человек страдают на границе с Украиной.. сколько уже погибло мирного населения.... не дай Бог и над вашими домами будут летать дроны и взрываться. А разве они не хотят жить достойно... спокойно и не думать о том.что может утром не проснуться..
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6 час.
Румина Мавлеева
А.что вы хотите сказать.что сейчас люди не живут от зарплаты до зарплаты.. Если в Москве и в других крупных города получают хорошую зарплату, то в других 45 считается хорошая зарплата..А про пенсионеров и говорить нечего..
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6 час.
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