Ну Луне обнаружили аномальные камни с магнитными свойствами

Международная исследовательская группа под руководством доктора Оттавиано Рюша из Университета Мюнстера в Германии обнаружила на поверхности Луны, рядом с областью Райнер Гамма, валуны со странными магнитными свойствами.
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