Умер второй за последний месяц депутат омского заксобрания. 27 апреля из жизни ушел представитель КПРФ Василий Архипов.
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Умер второй за последний месяц депутат омского заксобрания. 27 апреля из жизни ушел представитель КПРФ Василий Архипов.