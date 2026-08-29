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Царьград

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В Канаде хотят переименовать Трамп-авеню. Озвучен один из вариантов: Лидеру США не понравится

В Канаде хотят переименовать Трамп-авеню. Озвучен один из вариантов: Лидеру США не понравится

В Канаде хотят переименовать Трамп-авеню. Такая улица есть в столице государства - в Оттаве. Уже озвучен один из вариантов возможного нового названия.

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